Кричала в подъезде и просила помощи: чебаркульские участковые помогли 89-летней женщине, которой внезапно стало плохо

Лейтенант полиции Федор Мащенков и капитан полиции Дмитрий Уфимцев помогли 89-летней пенсионерке, которой стало плохо. Фото: Мо-Мвд-России Чебаркульский/vk.com

Часто ли обращаете внимание на то, что происходит в подъезде? А вот благодаря бдительности жительницы Чебаркуля удалось спасти ее 89-летнюю соседку, которой резко стало плохо в подъезде. Женщина услышала крики и позвонила в полицию, сообщают в МО МВД России «Чебаркульский».

На место выехали участковые — лейтенант полиции Федор Мащенков и капитан полиции Дмитрий Уфимцев. Пострадавшую они обнаружили на пороге квартиры — 89-летняя женщина не могла подняться, жалуясь на боли в теле и ногах. Участковые укрыли ее покрывалом, подложили под голову плед и вызвали скорую. Позвонили и родственнице женщине, Людмиле.

— Я сегодня утром приходила к бабушке Клавдии, навещаю ее каждый день. В последнее время она жаловалась на головокружения и принимала лекарства, — рассказала Людмила.

Прибывшие врачи скорой заподозрили у Клавдии Александровны перелом шейки бедра, с помощью участковых ее погрузили в карету скорой помощи и повезли в больницу. Там диагноз подтвердили.

— С Клавдией Александровной мы знакомы давно, от нее неоднократно поступали различные сообщения, мы выезжали, общались, успокаивали ее. Бывало, что она сердилась на меня и даже жаловалась руководству, — говорит и улыбается участковый уполномоченный Федор Мащенков.

Сейчас бабушка дома, выздоравливает. Клавдия Александровна поблагодарила участковых за помощь и содействие, отметив их вежливость и внимательность.

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