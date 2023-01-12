«Прятался под мостами»: в Магнитогорске школьник ушел из дома и весь день скрывался от семьи

Ребенок замерз на улице и попросился погреться в горожан Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Магнитогорске 14-летний подросток ушел из дома и весь день прятался на морозе. Мальчишка пропал 11 января, об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Легион Спас 74». Волонтеры думали, что ребенок может быть в компьютерном клубе, но его нигде не было.

Лишь под вечер школьника заметили в СНТ «Коммунальщик». Оказалось, что мальчик весь день бродил по городу, ходил по льду реки Урал и прятался под мостами. В какой-то момент подросток слишком сильно замерз, не выдержал холода и попросился погреться у одного из горожан.

— Мой знакомый обогрел его, — рассказал КП-Челябинск магнитогорец Евгений. — Парень вроде адекватный. Волонтеры приехали и забрали его.

Примечательно, что это уже не первый раз, когда школьник уходит из дома. Такая же ситуация была 16 мая 2022 года — тогда подростка искали два дня.

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