«Успели выпрыгнуть, в чем спали»: в Челябинске семья с трехлетним ребенком лишилась дома из-за пожара

В деревянном доме сгорели все вещи и документы. Фото: соцсети

Страшный пожар случился в ночь на 10 января в Челябинске. Около двух часов ночи вспыхнул частный дом по улице Пономарева. В это время там находилась семья с двумя детьми, одному из которых — 3 года.

Челябинцы успели выбежать из дома на мороз буквально в пижамах. На место происшествия приехали сотрудники МЧС, но спасти дом не удалось. Он был деревянным, поэтому сгорел как спичка, а вместе с ним — все документы, мебель и личные вещи семьи.

— Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Теперь неравнодушные челябинцы пытаются помочь пострадавшей семье и собирают вещи. Они нуждаются в предметах личной гигиены, продуктах, посуде, одежде, обуви и т.д. Если вы тоже хотите помочь, вещи можно принести в магазин разливных напитков по адресу: ул. Корабельная, 15.

Необходима одежда женская (52-54 размер), мужская (66-68, 50-52 размеры), детская на мальчика (3 года, размер 100-110), а также обувь женская (37-38), мужская (42-43, 45-46) и детская (25-26).

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