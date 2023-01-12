Пострадавшая в тройном ДТП 11-летняя девочка умерла в больнице в Челябинской области

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

В больнице скончалась 11-летняя девочка, которая получила тяжелые травмы в ДТП на трассе М-5 в Челябинской области. Она умерла спустя восемь дней после аварии. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Тройное ДТП случилось во время снегопада 3 января под Златоустом.

42-летняя женщина на заснеженной дороге не справилась с управлением Lifan Solano. Ее машину вынесло на встречную полосу. Там Lifan врезался в Skoda Rapid. После в Skoda въехал двигавшийся позади ВАЗ-21099. Водитель Lifan погибла на месте аварии. Пострадали 63-летний водитель Skoda и трое его пассажиров, в том числе девочка, которая ехала на заднем сиденье и не была пристегнута ремнем безопасности. 45-летний пассажир умер в больнице в первые сутки после ДТП.

В Госавтоинспекции уточняют, что с начала года в авариях в Челябинской области пострадали уже 12 детей. 11 из них получили травмы, но остались живы.

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