Челябинский Миндотранс предупредил автомобилистов о метелях и гололеде

Автомобилистам рекомендуют быть внимательными на дорогах во время снегопада Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области 12 и 13 января прогнозируются метели и гололед. На трассах и дорогах последствия непогоды ощущаются сильнее всего: из-за плохой видимости и снежных заносов повышается риск возникновения ДТП. В связи с этим региональный Миндотранс переходит на усиленный режим работы.

— Днем 12 января, ночью и днем 13 января на территории Челябинской области прогнозируется сильный ветер, юго-западный, западный 6-11 м/с, порывы 14-19 м/с, — сообщили в ведомстве. — На дорогах метели, сильные снежные заносы, гололедица от снежного наката.

Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах. В случае непредвиденных ситуаций работает телефон круглосуточной диспетчерской Миндортранса: 8-351-237-88-92. Также сообщения можно слать на Viber: 8-902-868-50-81.

По данным челябинского Гидрометцентра, температура воздуха в регионе ночью, 13 января, составит -12, -17 °C (в низинах до – 22 °C). Днем столбик термометра поднимется до -4, -9 °C (в низинах до – 12 °C).

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