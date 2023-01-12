На трассе под Челябинском столкнулись восемь машин, есть пострадавший

Фото: ГИБДД по Челябинской области

В Сосновском районе на трассе Челябинск – Екатеринбург вечером 12 января столкнулись восемь машин. Травмы получил водитель грузовика Volvo – его увезли в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

По предварительным данным, на 29 км автодороги водитель грузовика Volvo, двигаясь по крайней правой полосе, допустил занос полуприцепа. В его машину врезались автомобили BMW Х7 и LADA Largus, которые ехали в попутном направлении.

В этот момент по крайней левой полосе ехала ГАЗель. Водитель, заметив аварию, снизил скорость, и в его машину врезались иномарки Mercedes Benz и Nissan Qashqai, которые двигались следом за ним.

Следовавший в том же направлении мужчина за рулем грузового автомобиля IVECO, увидев ДТП, применил экстренное торможение. Из-за этого следовавший за ним автомобиль Hundai Sonata тоже совершил столкновение.

Сейчас на месте ДТП работают три экипажа ДПС. На участке трассы организовано реверсивное движение.

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