В Челябинске открыли новое четырехэтажное здание для органов прокуратуры

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

12 января прокуратура РФ отмечает 301-ю годовщину со дня своего образования. Специально к этому памятному событию в Челябинске открылось новое четырехэтажное здание для регионального надзорного ведомства. Оно рассчитано на 60 сотрудников. В здании разместятся прокуратуры Центрального и Советского районов города, а также природоохранная прокуратура.

На открытии присутствовали губернатор Алексей Текслер и прокурор области Карен Габриелян. Они вместе перерезали красную ленточку.

— Считаю абсолютно правильным решение задач укрепления материально-технической базы. Это продиктовано требованиями безопасности и спецификой службы. Безусловно, важно обеспечить комфортные условия для сотрудников и заявителей, – сказал губернатор на открытии нового здания.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Также в День работника прокуратуры РФ Алексей Текслер вручил почетные грамоты губернатора сотрудникам и ветеранам надзорного ведомства.

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