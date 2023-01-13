Рядом с Аркаимом запретили устраивать автостоянки и ставить вышки сотовой связи

Ряд запретов будут действовать на территории памятника и окружающих землях Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинской области утвердили границы охранных зон археологического памятника «Аркаим». Постановление об этом приняли в региональном правительстве.

Документ определяет, где находятся охранная зона объекта культурного наследия и зона охраняемого природного ландшафта. Для территорий прописаны правила: что можно делать, а что нельзя.

В охранной зоне «Аркаима» разрешили работы, связанны с археологическими исследованиями, и запретили деятельность, которая может нанести вред памятнику. Под запрет попали капитальное строительство, установка вышек сотовой связи или опор высоковольтных электролиний.

— Запрещается применение тяжелой строительной техники, а также технологий, оказывающих динамические нагрузки на объект культурного наследия «Аркаим», — сказано в постановлении.

Красной линией в центре отмечена граница «Аркаима». Коричневая линия – охранная зона памятника, зеленая – граница зоны охраняемого ландшафта. Схема из постановления правительства.

При этом устанавливать стенды с историко-культурной информацией или прокладывать под землей электросети, необходимые для работы археологов, разрешено.

Охранную зону «Аркаима» окружает более обширная зона охраняемого ландшафта. В ней тоже нельзя вести капитальное строительство, устанавливать опоры ЛЭП или вышки мобильной связи. А еще запрещены размещение автостоянок и проезд машин. Исключение сделают только для автомобилей, необходимых для научной работы или обустройства туристических зон. Зато разрешено прокладывать сами туристические тропы, создавать видовые площадки.

— Разрешается умеренный выпас лошадей, мелкого и крупного рогатого скота с целью регулирования роста растительных сообществ, — уточнили в постановлении.

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