В Челябинской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом

За день выписали 33 переболевших коронавирусом пациентов Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 42 новых случая коронавируса — на 4 больше, чем накануне. Среди новых инфицированных трое школьников. Заболеваемость, снизившаяся за время новогодних каникул, с началом рабочих дней стала расти.

По данным регионального министерства здравоохранения к 13 января, Covid-19 продолжают болеть 547 южноуральцев. Три пациента за сутки умерли от коронавируса.

За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали уже у 396 762 жителей Челябинской области.

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