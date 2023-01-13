Более 3500 жителей Челябинска состоят на учете по алкоголизму

Алкоголь вредит не только печени — страдает и желудочно-кишечный тракт Фото: Антон ФОКИН

Более 3500 челябинцев в настоящее время состоит на учете по алкоголизму. Такие данные озвучил минздрав Челябинской области.

В ведомстве уверяют: нет «безопасных доз» алкоголя. Но если никак не получается полностью отказаться от него, можно уменьшить вред. Для этого нужно соблюдать простые правила: выбирать слабоалкогольные напитки, не пить на голодный желудок (иначе быстро опьянеете), двигаться и делать паузы во время застолья — праздничные конкурсы и танцы в этом помогут. И конечно же никаких «алкогольных марафонов»!

— Придерживайтесь правила: если на застолье хочешь выпить, нужно выйти из-за стола трезвым, — советует главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Челябинской области Борис Изаровский.

На утро после праздника медики советуют принять контрастный душ, позавтракать, попить горячий травяной чай с лимоном. Все это поможет поскорее прийти в норму.

— Алкоголь — сильнейший клеточный яд, он повышает давление и повреждает клетки сердечной мышцы. Его действие продолжается несколько дней, даже при однократном приеме, — говорит главный внештатный кардиолог Сергей Черепенин.

Кстати, «веселящее зелье» вредит не только печени — страдает и желудочно-кишечный тракт.

— Алкоголь провоцирует спазм сфинктера, регулирующего отток из желчных путей и потоков поджелудочной железы, из-за чего агрессивный панкреатический сок начинает разрушать ткань органа. Это приводит к острому панкреатиту, — рассказала главный внештатный гастроэнтеролог регионального Минздрава Анастасия Долгушина.

В Челябинске седьмой год работает вытрезвитель. Сюда привозят людей, которые из-за горячительного перестали ориентироваться в пространстве и держаться на ногах, и зимой могут просто замерзнуть. Журналист «Комсомолки» оказалась в учреждении. Спойлер: условия в нем действительно «отрезвляющие».

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