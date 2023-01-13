Закон такой экономии не прощает: хитрых южноуральцев будут судить за неуплату 2-милионных пошлин при ввозе иномарок из Абхазии

Эти японские иномарки южноуральцы нелегально ввезли из Абхазии и теперь ждут суда. Фото: Челябинская таможня

На двоих жителей Челябинской области завели уголовные дела за увиливание от «растаможки». Они завезли иномарки из Абхазии. Таможенную службу обманули – предоставили недостоверные сведения о целях использования авто. Будто они для международных перевозок. И смогли избежать уплаты крупных пошлин размером больше 2 млн рублей. Правда, недолго музыка играла.

Дознание раскрыло преступный умысел. За нелегальный ввоз Toyota Crown Majesta и Lexus GS 350 двух злоумышленников будут судить. Один не заплатил 2,1 млн рублей налогов, второй – 2,2 млн. Но это придется сделать. Уголовные дела направлены по месту совершения преступления Уральской транспортной прокуратурой в Адлерский районный суд Сочи. Нарушителям вдобавок грозят штрафы в 500 тыс. рублей.

– Обычная схема «махинаторов»: заявить, что автомобиль предназначен для международных перевозок. Однако рано или поздно умысел раскрывается. И тогда уже по решению суда нарушитель не только возмещает таможенные платежи, но и оплачивает штраф, – рассказал о последствиях нелегального ввоза первый заместитель начальника Уральской оперативной таможни Виталий Кокоша.

Впрочем, иногда нарушители проявляют сознательность. Один южноуралец по такой схеме пригнал Lexus GS460. Уклонился от налогов в 2,3 млн рублей. Но суда дожидаться не стал. И оплатил все сам, когда запахло жареным.

Однако уголовного дела избежать не смог. Его после проверки возбудила Уральская оперативная таможня по ч. 1 ст. 194 УК РФ (Уклонение от уплаты таможенных платежей). Максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет, пояснил заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васев.

В ходе суда Фемида сжалилась над налоговым уклонистом. Тот вину признал. Уголовное дело закрыли. И выписали штраф в размере 150 тыс. рублей.

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