Пожарные стянулись к бизнес-центру «Полет» в центре Челябинска

На место ЧП приехали пожарные. Фото: читатель КП

Сегодня, 13 января, случился пожар в бизнес-центре «Полет» на улице Сони Кривой в Челябинске. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Очевидцы сообщают, что в здании пахнет гарью.

В бизнес-центре располагается множество организаций, в том числе несколько кафе и ресторанов. Не исключено, что причиной возгорания стал инцидент на кухне какого-нибудь из них.

В ГУ МЧС России по Челябинской области пообещали предоставить информацию позже.

Обновлено 15:30

Стало известно, что пожарные приехали из-за вентиляции, в которой начал тлеть утеплитель. Это случилось в кафе, которое пристроено к бизнес-центру.

— Возгорание ликвидировано до прибытия сотрудников МЧС. Эвакуации не было, кафе работает в штатном режиме. Пострадавших нет, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

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