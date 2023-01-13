В Челябинской области невменяемый мужчина с ножом бросался на машины

Никто из автомобилистов не пострадал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области мужчина с ножом испугал водителей на трассе М-5. Он вышел на дорогу и пытался остановить проезжавшие мимо машины.

Свидетели сняли дебошира на видео. На кадрах видно, что одет мужчина не вполне по-зимнему. Чего он добивался от водителей, узнать не получилось: при приближении подозрительного незнакомца авторы видео постарались отъехать подальше. Им даже пришлось прибавить скорости, чтобы мужчина бегом их не догнал.

В региональном ГУ МВД подтвердили, что человек с ножом гулял по трассе. Это случилось еще 4 января. Очевидцы вызвали полицию.

— Сообщение о мужчине, находившемся в неадекватном состоянии у кафе «Лада» поступило в ОМВД по Катав-Ивановскому району. Сотрудники полиции выезжали. Они пресекли противоправные действия, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Дебошир заставил водителей понервничать, но вреда никому не причинил. Причину его неадекватного состояния полицейские определить не смогли, мужчину отвезли в больницу и передали врачам.

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