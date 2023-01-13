«Это чудо, а не ребенок»: юную футболистку из Миасса пригласили в столичный ЦСКА

Профессиональный футболист восхитился талантом юной спортсменки из Миасса и рассказал ей о наборе в ЦСКА Фото: из архива героя публикации

Юная футболистка из Миасса Челябинской области отправится на просмотр в столичный клуб ЦСКА. Талант 13-летней Даши Антоновой заметил Анатолий Тарасенко – блогер и в прошлом профессиональный футболист. Он восхитился умениями подростка и рассказал ее маме, что в известном титулованном клубе собирают команду девочек 2010 года рождения. Отказываться от приглашения никто и не думал.

– Даша всегда бредила футболом. Есть даже фото, где она в три года стоит с футбольным мячом в обнимку. Мой папа занимался футболом, возможно, ей передалось на генетическом уровне, – рассказала Hornews.com мама девочки Светлана Мельникова. – Играла во дворе, хотела пойти в секцию, но в пять лет ее никуда не брали.

Через два года девочка попала в футбольную спортшколу «Торпедо». Тренер не верил, что она уживется в мальчишеской команде. А после просмотра сказал: «Вы где ее вообще взяли? Это чудо, а не ребенок».

Практически половину из своих 13 лет Даша гоняет футбольный мяч Фото: из архива героя публикации

Даша хорошо играет на разных позициях. Из нападающих ее перевели в статус центрального полузащитника, рассказывает Александр Пономарев. Тренер занимается с девочкой последние три года. Он и пригласил в Миасс профессионального футболиста.

Теперь уже по приглашению Тарасенко юная спортсменка скоро отправится в Москву – выступать в академии ЦСКА. После просмотра ей могут предложить остаться в спортивном интернате клуба. И выйти на поле защищать его честь, когда повзрослеет. Миасский тренер уверен, что так и будет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru