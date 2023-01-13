В Челябинске суд арестовал имущество Андрея Косилова на 73 млн рублей

Андрей Косилов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Арбитражный суд Челябинской области арестовал имущество бывшего вице-губернатора региона, бывшего гендиректора птицефабрики «Равис» Андрея Косилова. Данные об этом опубликованы в картотеке судебных дел. Стоимость попавшего под арест имущества — 73 млн рублей.

В судебном определении говорится, что арест наложен на имущество, но на денежные средства.

Сделки с имуществом заблокировали в качестве обеспечительной меры во время судебного процесса между Андреем Косиловым и ООО «Равис – птицефабрика Сосновская». Именно 73 млн рублей требует предприятие у своего бывшего руководителя в качестве компенсации убытков. Первое заседание суда по делу назначено на 13 февраля.

Напомним, Андрей Косилов покинул пост гендиректора «Рависа» летом 2022 года. До этого он более 10 лет руководил агрохолдингом.

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