В Челябинске суд арестовал имущество Андрея Косилова на 73 млн рублей

Андрей Косилов
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Арбитражный суд Челябинской области арестовал имущество бывшего вице-губернатора региона, бывшего гендиректора птицефабрики «Равис» Андрея Косилова. Данные об этом опубликованы в картотеке судебных дел. Стоимость попавшего под арест имущества — 73 млн рублей.
В судебном определении говорится, что арест наложен на имущество, но на денежные средства.
Сделки с имуществом заблокировали в качестве обеспечительной меры во время судебного процесса между Андреем Косиловым и ООО «Равис – птицефабрика Сосновская». Именно 73 млн рублей требует предприятие у своего бывшего руководителя в качестве компенсации убытков. Первое заседание суда по делу назначено на 13 февраля.
Напомним, Андрей Косилов покинул пост гендиректора «Рависа» летом 2022 года. До этого он более 10 лет руководил агрохолдингом.
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