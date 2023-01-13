В Челябинске снова выставили на продажу комплекс с украинским названием

За полгода цена выросла на 25 млн рублей. Фото: Авито

На северо-западе Челябинска снова продают известный в городе торговый комплекс «Мрия». Объявление появилось на сайте «Авито». На этот раз собственник просит 180 млн рублей. Сделку по покупке здания на пересечении Братьев Кашириных и Северо-Крымской позиционируют как инвестицию.

— В настоящий момент объект заполнен стабильными арендаторами на 99%: Магнит продукты, Пекарня ,Челябинвестбанк, Магнит косметика, Спал Спалыч. Общая площадь встроено-пристроенного здания – 3150 кв. м., — говорится в объявлении.

Добавим, что это уже не первый раз, когда «Мрию» выставляют на продажу. Сейчас цена его выросла. В июле прошлого года за комплекс просили 155 млн рублей.

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