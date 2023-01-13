В Челябинске прошел первый отбор кандидатов на отделение компьютерного спорта. Фото горспортуправления Челябинска

В январе в Челябинске при муниципальной спортивной школе ЧТЗ начнет работать отделение киберспорта. Одно из главных условий приема – выполнение нормативов по физподготовке.

На днях первые претенденты на поступление прошли испытания в спортивном манеже ЮУрГУ. В горспортуправлении Челябинска рассказали, что «абитуриентам» было предложено выполнить нормативы по физподготовке: бег, прыжки в длину (с места), упражнения на пресс, гибкость и отжимания. По результатам тестов будет сформирована первая группа обучающихся.

Всего на отделение будет принято 80 школьников в возрасте от 12 до 13 лет. В программу обучения входят не только занятия по направлению компьютерный спорт, но и спортивные тренировки.

Занятия по киберспорту будут проходить в аудитории Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ. В ультрасовременном классе оборудованы 10 компьютерных мест, стоимость каждого порядка 150 тысяч рублей. Плюс место для тренера-преподавателя.

Набор во вторую группу продолжается. Обучение бесплатное. Подробную информацию можно получить по телефону: 8-902-891-8000.

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