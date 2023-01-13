Челябинская областная детская больница отменила закупку Toyota Camry за 7,6 млн рублей

Поставщик должен был предоставить автомобиль, способный разгоняться как минимум до 210 км/ч. Фото: Toyota.ru

Челябинская областная детская клиническая больница (ЧОДКБ) отменила закупку элитной иномарки Toyota Camry, за которую готовы были отдать 7,6 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.

— В связи с необходимостью доработки обоснования и технического задания заказчиком принято решение отменить определение поставщика по аукциону в электронной форме, — говорится на сайте Госзакупок.

В пресс-службе ЧОДКБ сообщили, что иномарку планировали приобрести для главврача больницы Галины Киреевой. Она совершает рабочие поездки по области. Предыдущий автомобиль купили 10 лет назад – он постоянно ломается, а пробег уже достиг критических отметок.

— Закупка была снята, поскольку были приведены некорректные цифры. На следующей неделе исправим и повторно объявим аукцион, — прокомментировали в пресс-службе медучреждения.

Напомним, Toyota Camry собирались приобретать в лизинг на несколько лет. Оплату планировали производить частями из собственных средств медучреждения. Автомобиль должен был быть черного или белого цвета, год выпуска - не ранее 2021-го.

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