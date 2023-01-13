От удара расплющило автомобиль: в Златоусте погиб 20-летний пассажир в лобовом столкновении легковушек

Фото: ГИБДД по Челябинской области
В Златоусте в пятницу, 13 января, произошло смертельное ДТП с участием двух легковушек. Один из пассажиров погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.
Авария произошла около семи часов вечера на автодороге проспект Мира - пос. Балашиха. По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля Honda Accord выехал на обгон в запрещенном месте и совершил лобовое столкновению с ВАЗом «седьмой» модели, за рулем которого находился 18-летний парень.
На месте погиб 20-летний пассажир отечественного авто, также травмы получила девушка, которая ехала вместе с ними. Она госпитализирована.
На месте ДТП работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства происшествия.
Фото: ГИБДД по Челябинской области
Фото: ГИБДД по Челябинской области
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