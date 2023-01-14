В выходные в Челябинской области потеплеет до -3 градусов

В Челябинске снег на дорогах уже начал таять Фото: Иван МАКЕЕВ

Челябинскую область покинули экстремальные морозы, настала очередь не по-зимнему теплой погоды. Метеорологи предсказывают, что в выходные, 14 и 15 января, температура поднимется до -3 градусов.

В Челябинске предсказание уже сбылось: -3 в городе было к 8:00 в субботу.

В разных районах региона 14 января ожидают от -8 до -3, при этом возможен снег и слабые метели.

В ночь на 15 января температура опустится до -9, -14 градусов, в низинах — даже до -17. А в воскресенье днем вновь потеплеет до -8, -3.

Ветер не спешит утихать. Он будет дуть со скоростью минимум 4-9 метров в секунду. А при порывах может достигнуть 18 метров в секунду — при таком ветре лучше не оставлять машины под деревьями и поберечься во время прогулок.

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