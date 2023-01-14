В салоне +3, пассажиры мерзнут: в Челябинске ревизоры проверяют температуру в общественном транспорте

Фото: ОГКУ "Организатор перевозок Челябинской области"

В Челябинске с начала года обнаружили 15 нарушений температурного режима в общественном транспорте. В отношении перевозчиков составили акты, в салонах потребовали включить обогрев.

— Температура в салоне транспортного средства должна быть не менее 12 градусов при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 градусов, — пояснили в ОГКУ «Организатор перевозок».

Требование об обогреве салонов включают во все контракты с перевозчиками. Но, как выяснилось, не все его соблюдают. Ревизоры нашли автобусы, внутри которых было всего +6 и +3 градуса. Пассажирам приходилось мерзнуть в дороге.

Проверки температуры в автобусах собираются продолжить. Но устраивать их будут не непрерывно, а только в самые холодные дни — когда температура на улице опустится ниже -20 градусов. В ближайшее время перевозчикам не придется беспокоиться: в Челябинске будет всего -3.

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