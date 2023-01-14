Еще больше заболевших: в середине января южноуральцы стали чаще заражаться коронавирусом

За день выписали 26 переболевших Covid-19 южноуральцев Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за последний день зарегистрировали 46 новых случая коронавируса — на 4 больше, чем накануне. Среди новых инфицированных трое школьников.

С завершением новогодних каникул заболеваемость в регионе неуклонно растет.

По данным областного министерства здравоохранения к 14 января, от Covid-19 продолжают лечиться 565 южноуральцев. Два пациента умерли от коронавируса за сутки.

За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали у 396 808 жителей Челябинской области.

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