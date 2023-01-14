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НовостиПроисшествия14 января 2023 9:33

В Челябинске машина после ДТП вылетела на пешеходный переход и врезалась в столб

Автомобили столкнулись на оживленном перекрестке в Курчатовском районе
Елена КОЛЧИНА
На место ДТП приехала скорая

На место ДТП приехала скорая

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Курчатовском районе Челябинска днем 14 января произошла авария. Два легковых автомобиля столкнулись не перекрестке улицы Косарева и Комсомольского проспекта.

Как сообщают очевидцы, один из автомобилей выехал на пешеходный переход, а затем врезался в столб. Другая разбитая машина осталась стоять на проспекте.

На место происшествия приехала бригада скорой помощи.

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