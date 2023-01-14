Брала работу на дом: сотрудница ювелирной мастерской в Челябинске присвоила 0,5 кг золотых украшений

Женщина сдавала чужое золото в ломбард Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области кладовщица ювелирной мастерской унесла с работы полкилограмма золотых украшений.

Драгоценности 34-летняя женщина похитила не сразу: понемногу уносила в течение двух месяцев. Челябинцы сдавали свои украшения в ремонт либо на переплавку. Коварная сотрудница мастерской забирала себе часть каждой партии.

Украденное золото горожанка несла своим знакомым. Те чинили или переплавляли украшения, а затем женщина обменивала украденное на деньги ломбарде. Так ей удавалось «зарабатывать», пока клиенты мастерской не начали возвращаться за своими вещицами. В мастерской не смогли выдать челябинцам починенные цепочки и сережки: драгоценности куда-то пропали.

Руководители сети мастерских обратились в полицию, а полицейские вычислили, куда исчезло золото. Нанесенный кладовщицей ущерб оценили в 700 тыс. рублей.

Суд признал женщину виновной в растрате. Горожанку приговорили к двум годам условного лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.