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НовостиПроисшествия14 января 2023 12:39

Брала работу на дом: сотрудница ювелирной мастерской в Челябинске присвоила 0,5 кг золотых украшений

В Челябинске кладовщица ювелирной мастерской украла поликолграмма золотых украшений
Елена КОЛЧИНА
Женщина сдавала чужое золото в ломбард

Женщина сдавала чужое золото в ломбард

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области кладовщица ювелирной мастерской унесла с работы полкилограмма золотых украшений.

Драгоценности 34-летняя женщина похитила не сразу: понемногу уносила в течение двух месяцев. Челябинцы сдавали свои украшения в ремонт либо на переплавку. Коварная сотрудница мастерской забирала себе часть каждой партии.

Украденное золото горожанка несла своим знакомым. Те чинили или переплавляли украшения, а затем женщина обменивала украденное на деньги ломбарде. Так ей удавалось «зарабатывать», пока клиенты мастерской не начали возвращаться за своими вещицами. В мастерской не смогли выдать челябинцам починенные цепочки и сережки: драгоценности куда-то пропали.

Руководители сети мастерских обратились в полицию, а полицейские вычислили, куда исчезло золото. Нанесенный кладовщицей ущерб оценили в 700 тыс. рублей.

Суд признал женщину виновной в растрате. Горожанку приговорили к двум годам условного лишения свободы.

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