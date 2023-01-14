Будет еще теплее: в Челябинской области температура поднимется до -1

В начале января было очень холодно, а к середине месяца температура поднимется почти до 0 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Метеорологи обновили прогноз на воскресенье 15 января в Челябинской области. Предсказывают радикальное потепление — до -1 градуса. Ветер при этом не стихнет, а местами могут даже начаться метели, правда, слабые.

В ночь с 14 на 15 января температура воздуха опустится до -10, -15 градусов. Днем в воскресенье воздух прогреется до -6, -1.

Ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, а при отдельных порывах — 18 метров в секунду.

В понедельник 16 января существенного похолодания не ожидают. Днем специалисты прогнозируют всего -8, -3.

Если верить Гидрометцентру, в 2023 году не случится крещенских морозов. 19 января ночью будет -14 градусов, а днем -6.

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