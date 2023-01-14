В Челябинске неуступчивый маршрутчик столкнулся с «десяткой», есть пострадавшие

Фото: ГИБДД Челябинска

Трое человек пострадали в результате столкновения маршрутки № 327 и «десятки». Авария произошла в субботу, 14 января, около 18:37 на улице Бажова.

Как рассказали КП-Челябинск в ГИБДД города, 33-летний водитель микроавтобуса Peugeot при повороте налево не уступил дорогу автомобилю ВАЗ 2110, движущемуся во встречном направлении.

Пострадали два пассажира маршрутного такси — мужчины 34 и 43 лет, а также 20-летний водитель отечественной легковушки.

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