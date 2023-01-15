Коронавирус в Челябинской области за прошедшие сутки не принес смертей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Челябинской области коронавирусом заболели 49 человек. По данным министерства здравоохранения региона, среди заразившихся covid-19 четыре школьника. На данный момент статистика заболеваемости растет.

При этом намечается положительная динамика по количеству выздоровевших. Если 13 января были выписаны 26 человек, то 14 января — 51. Также накануне не зафиксировано ни одного смертельного случая.

Всего с начала пандемии коронавирусом переболели 396 857 южноуральцев.

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