В ночь на 16 января в Челябинской области похолодает до -23 градусов

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На юге Челябинской области ожидается похолодание. Ночью температура упадет до -23 градусов, а днем воздух нагреется только до -14. Это Магнитогорск, Брединский и Карталинский районы. Такой прогноз дает Челябинский гидрометцентр.
На остальной части Челябинской области сохранится теплая погода. Днем ожидается -3-8 градусов. В Челябинске до -5. Сильного ветра также не будет: до 4-9 метров в секунду.
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