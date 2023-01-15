«Чудом не перевернуло»: машина вылетела с моста на автодороге Меридиан в Челябинске

Фото: google карты.
На автодороге Меридиан водитель не справился с управлением и вылетел с моста. Сам мужчина отделался испугом. Что стало причиной такого происшествия, плохо очищенные дороги или ошибка водителя, сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции.
— Сейчас выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, — сообщили КП-Челябинск в ГУ МВД. — Автомобилем «Ниссан Прима» управлял мужчина 1988 года рождения, он выехал за пределы проезжей части.
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