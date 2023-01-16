«Не позволяли отвлечься»: команда мошенников отобрала у жительницы Златоуста миллион рублей

Настоящие сотрудники банка пытались отговорить женщину от необдуманных шагов но она верила самозванцам Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Златоуста потеряла из-за аферистов более 1 млн рублей.

— В течение суток 48-летняя женщина брала кредиты и переводила деньги мошенникам, — рассказали в региональном ГУ МВД. — Все это время злоумышленники держали женщину на телефонной связи, не позволяя ей отвлечься.

Преступники связались с горожанкой через мессенджер. Они попросили у женщины помочь в поимке недобросовестных сотрудников банка, которые якобы пытаются похитить деньги с ее счета. Аферисты работали целой командой. С жительницей Златоуста по очереди общались то «работники банка», то самозваные силовики. Женщине ни давали времени подумать, ее даже убедили срочно купить внешний аккумулятор для телефона, чтобы севшая батарейка не избавила ее от контроля мошенников.

По указаниям обманщиков горожанка решила забрать из банка все сбережения и перевести на «безопасный счет» (в действительности, счет преступников). В банке ее предупредили о возможном мошенничестве, но женщина была так одурманена телефонными собеседниками, что не поверила настоящим банковским работникам. Она перевела аферистам 600 тыс. рублей.

Не прошло и суток, как мошенники снова связались с жертвой и рассказали, что теперь на ее имя кто-то пытается оформить кредит. Чтобы этого избежать, женщине посоветовали самой взять кредит и перевести деньги аферистам. Горожанке ничего не показалось подозрительным. Она отправила обманщикам все деньги с кредитной карты, вдобавок получила средства в долг в четырех разных банках.

Только выслав злодеям в общей сложности более 1 млн рублей, женщина пришла в себя и поняла, что стала жертвой преступников. В полиции после ее обращения возбудили уголовное дело о мошенничестве. Аферистов разыскивают.

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