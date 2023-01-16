Не бросайте туда пищевые отходы: в мэрии объяснили, зачем поставили желтые мусорные баки

Управляющим компаниям в мэрии поручили объяснить горожанам, куда какой мусор выбрасывать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На контейнерных площадках в Челябинске в январе разместили 800 желтых баков для мусора. Они предназначены для раздельного сбора отходов. Вот только челябинцы об этом не догадались.

— К сожалению, сейчас мы видим, что в этих баках размещают бытовые отходы, которые не подвержены сортировке, — рассказал на совещании в мэрии замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

По словам вице-мэра, в желтые контейнеры нужно выбрасывать только стекло, пластик, картон и алюминиевую тару.

— Убедительная просьба к горожанам: оставшиеся смешанные пищевые отходы размещать в обычные баки, как правило они синего или зеленого цвета, — заявил Александр Астахов.

Пока остается загадкой, что делать с пластиковыми бутылками, если в специальный бак они не войдут. По словам вице-мэра, мусор из новых желтых контейнеров вывозят, в среднем, всего раз в неделю.

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