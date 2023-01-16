Волейболистки «Динамо-Метар» в гостях уверенно выиграли у питерской «Ленинградки» — 3:0. Фото ЖВК «Динамо-Метар»

Вчера, 15 января челябинский «Динамо-Метар» в Санкт-Петербурге в очередном туре регулярного чемпионата российской Суперлиги встречался с местной «Ленинградкой».

В первых двух партиях челябинские волейболистки уверенно выиграли, в третьей соперницы навязали борьбу, но успех в третьем сете и в целом по игре остался за «Динамо-Метар». Счет поединка - 0:3 (17:25, 16:25, 20:25) в пользу динамовок.

После матча главный тренер «Динамо-Метар» Александр Кошкин подчеркнул, что несмотря на «сухой» счет игра получилась непростой.

— Клуб «Ленинградка» в числе лидеров чемпионата Суперлиги (текущее четвертое место, - Прим. ред.). В составе питерского клуба играют две чемпионки мира. Нам удалось уверенно выиграть первые две партии. В третьем — соперницы нашли свою игру, но нам удалось дожать хозяев, — прокомментировал итог матча Александр Кошкин.

После очередного тура «Динамо-Метар» уверенно занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Суперлиги.

Очередные два матча «Динамо-Метар» проведет в Челябинске в спорткомплексе «Метар-Спорт» (ул. Черкасская, 1).

21 января. «Динамо-Метар» — «Динамо» (Краснодар). Начало в 17.00 27 января. «Динамо-Метар» — «Заречье-Одинцово» (Московская обл.). Начало в 18.00

Болеем за наших! Клуб ждет болельщиков на трибунах СК «Метар-Спорт». Билеты от 100 рублей.

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