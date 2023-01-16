«Лежал, заметенный снегом»: 17-летний житель Челябинской области заблудился и провел ночь в лесу

Озерчанин обморозил ноги, полежав в сугробе. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области спасли 17-летнего молодого человека, который заблудился в лесу.

По чаще в Сосновском районе изначально гуляли трое жителей Озерска. Но, заплутав, товарищи разделились.

Один из них ночью вышел к селу, постучался в дом и вызвал по телефону спасателей. К дому отзывчивого жителя села, который приютил нежданного гостя, вскоре примчались спасатели, пожарные и полицейские. Нужно было отыскать двух других незадачливых путешественников.

Второй участник компании через некоторое время тоже смог выбраться из леса. Он выбрел к дороге, поймал попутку и благополучно доехал до Челябинска.

А вот третьего молодого человека нашли только на рассвете следующего дня.

— Пострадавший 2005 года рождения лежал без движения в лесном массиве, заметенный снегом, с признаками обморожения ног, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Юношу вытащили из сугроба и на снегоходе отвезли в село. Спасатели оказали пострадавшему первую помощь, а затем передали врачам.

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