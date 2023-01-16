БК «Славянка» 16 и 17 января в Челябинске сыграет с клубом «ЧГУ-Атланта» из Чебоксар. Фото БК «Славянка»

Челябинский женский баскетбольный клуб «Славянка», выступающий в Высшей лиге чемпионата России, 16 и 17 января на домашнем паркете сыграет с чебоксарским «ЧГУ-Атланта». Гости сейчас занимают четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата, и в последних пяти матчах уступили лишь один раз. «Славянка» на текущем шестом месте.

Отметим, что в предыдущей домашней серии «Славянка» уверенно выиграла оба матча у БК «Вологжанка-Вологда» - 69:35 и 61:45.

Во втором матче лучшей у челябинок стала Олеся Думенко (16 очков, 8 подборов, в первом поединке отличилась Валерия Яковлева (26 очков, 4 подбора).

Приглашаем болельщиков поддержать «Славянку» на очередных домашних матчах.

16-17 января. «Славянка» — «ЧГУ-Атланта» (Чебоксары). ДПШ им. Крупской (Свердловский пр., 59) Начало в 19.00. Вход свободный.

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