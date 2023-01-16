Равиль Гусманов назначен помощником главного тренера магнитогорского «Металлурга»

ХК «Металлург» подписал контракт с Равилем Гусмановым до конца нынешнего сезона 2022-2023. Фото ХК «Трактор»

Воспитанник «Трактора» Равиль Гусманов после завершения карьеры игрока больше 10 лет работал в тренерском штабе черно-белых качестве ассистента. Дважды — в 2012 и 2013 годах завоевывал медали Кубка Гагарина (тогда главным тренером был Валерий Белоусов).

Пресс-служба магнитогорского «Металлурга» сообщила, что сегодня 16 января с Равилем Гусмановым был подписан контракт до конца нынешнего сезона. Напомним, в «Тракторе» Гусманов занимался работой с защитниками.

В качестве игрока Гусманов выступал в составе «Трактора» шесть сезонов, но основные успехи в его карьере связаны с «Металлургом», где он трижды становился чемпионом России. Равиль Гусманов в составе сборной России выигрывал серебряные медали чемпионата мира-2002 и был участником Олимпийских игр-1994.

До приглашения в «Магнитку» Гусманов нигде не работал. Отметим, что в начале декабря «Трактор» принял на работу двух помощников главного тренера Анвара Гатиятулина — Игоря Ефимова и Андрея Соколова. Кстати, Соколов прежде работал в тренерском штабе «Металлурга».

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