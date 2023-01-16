«Просят детей открыть газ»: челябинские учителя предупредили родителей о психологической атаке со стороны Украины

Детей по телефону просят включить газовые конфорки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Учителя Челябинской области рассылают по родительским чатам предупреждения о психологической атаке со стороны Украины. В сообщениях говорится, что неизвестные люди из соседнего государства звонят детям и представляются сотрудниками газовой компании. Затем просят открыть конфорки, якобы для проверки оборудования. Так они пытаются организовать взрывы в многоквартирных домах.

Мы обратились в пресс-службу Минобра. Там информацию подтвердили и скинули ссылку на аналогичное сообщение в Telegram-канале ведомства

Оказалось, что предупреждение рассылают по инициативе Министерства образования Челябинской области. В ведомстве просят родителей удалить телефонные номера детей из свободного доступа, а также проверить аккаунты детей в социальных сетях.

— Граждан, пользующихся бытовыми газовым баллонами просим обратить особое внимание, — добавили в минобре.

Сообщение опубликовал и Telegram-канале Минобра Челябинской области

В социальных сетях уже опубликовали один из таких звонков. На записи слышен разговор некой женщины с десятилетним ребенком из Казани. Она убеждала мальчика открыть конфорки и настаивала, чтобы школьник ничего не говорил родителям, а справлялся с «проверкой оборудования» сам.

Обновлено

В Telegram-канале «Война с фейками», назвали рассылку ложной. Упоминаемая аудиозапись «гуляет» в Сети с 2018 года. Тогда она получила активное распространение на территории Казахстана.

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