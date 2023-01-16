Квест будет проходить в селе под Златоустом. Фото: АНО «Уреньга»

В Челябинской области появится детский туристический квест по следам Емельяна Пугачева. Об этом сообщает издание Hornews.com. Ранее существовал только взрослый маршрут, а теперь приключение станет доступным и для детей. Специально для них разработан целый игровой квест, во время прохождения которого ребята прогуляются по местам, связанным с крестьянской войной Емельяна Пугачева.

Квест будет доступен в селе Веселовка, неподалеку от Златоуста. Организацией занимается АНО социально-экологического просвещения и развития «Уреньга» — для этого даже выделен президентский грант на сумму 1,3 млн рублей.

— Любовь к родному краю воспитать в детях возможно именно через локальный образовательный туризм. Дети очень восприимчивы к знаниям именно в момент активного движения, — рассказали в АНО «Уреньга».

Кроме этого, на Южном Урале в ближайшее время появятся экскурсии по творчеству златоустовского скульптора Владимира Жарикова.

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