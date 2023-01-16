Челябинцы смогут выиграть призы за сдачу елки на переработку

Елки будут принимать на четырех площадках Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске в рамках экологической акции #НетолькоЕЛКА открыли четыре пункта для сбора натуральных елей и сосен. Горожане могут сдать засыхающие деревья до 12 февраля. Особо активных участников наградят призами. Об этом сообщили в городской администрации.

— Участникам акции предлагается написать в социальных сетях пост с отметкой проекта «Немузеймусора» на тему «Почему Вам важны экологические проекты». И конечно, рассказать о своем участии в акции, ведь жители мегаполиса - основное звено в цепочке, ведущей к улучшению экологической обстановки в городе, — рассказали в мэрии Челябинска.

Все собранные в рамках акции деревья переработают и отправят на корм животным, а также отсыпку дорожек в центр иппотерапии и адаптивной верховой езды «Добрая лошадка». Еще часть пойдет на изготовление ароматных предметов интерьера для дома.

Организатором мероприятия является всероссийский экокультурный проект «Немузеймусора». Участников акции просят относить на специальные площадки только натуральные ели, пихты и сосны. Само дерево необходимо очистить от всех новогодних украшений. Публикуем список пунктов сбора:

— ЖК «Александровский», рядом с контейнерной площадкой домов ул. 40-летия Победы 9, 9а и 11;

— ЖК «Ньютон», пр. Героя России Родионова Е.Н, д. 13, возле соседского центра Ньютон клуб;

— ЖК «Эвопарк», ул.Телевизионная, д. 6г;

— «Немузеймусора», Комсомольский пр., д. 61, с торца здания культурного центра.

Партнеры акции: Фонд «Компас», ООО «СимВОЛ», сеть магазинов для дома «Галамарт», АНО центр иппотерапии и адаптивной верховой езды «Добрая лошадка», АНО «Точка оптимума», «Голос.Комфорт».

Отметим, что один из партнеров - сеть магазинов «Галамарт» предоставляет всем участникам скидку на продукцию с белым ценником 20% до 28 февраля по секретному QR-коду, указанному на площадках сбора новогодних деревьев.

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