Челябинский депутат Госдумы продлил контракт с армией и вернется в зону СВО

Депутат отправился в зону СВО в октябре прошлого года. Фото: t.me/oleg21101968

Челябинский депутат Госдумы Олег Голиков продолжит принимать участие в специальной военной операции. Недавно он продлил контракт с армией России.

— Очень горжусь нашими бойцами, своими земляками, нашей Родиной. И потому принял решение продлить контракт и дальше служить Родине. Одним из значимых аргументов стала для меня поддержка со стороны семьи, — написал депутат в своем Телеграм-канале.

Олег Голиков заявил, что готов выполнять свой боевой долг. Он также уверен, что Россия обязательно добьется своих целей в спецоперации.

Вместе с Олегом Голиковым в СВО принимает участие другой депутат Госдумы из Челябинской области – Олег Колесников. К слову, они оба служат в секретном отряде «Каскад». Подробностей мало, но известно, что они отвечают за военную разведку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.