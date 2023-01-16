В центре Челябинска иномарка сбила 14-летнюю девочку

Ребенок серьезно не пострадал. Фото: ГИБДД Челябинска

В центре Челябинска автомобиль Volkswagen сбил 14-летнюю девочку. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, ДТП произошло на перекрестке улиц Цвиллинга и Тимирязева. Пострадавшая переходила дорогу по «зебре». В этот момент ее сбила машина.

— В результате ДТП несовершеннолетний пешеход был направлен в лечебное учреждение, — прокомментировали в ГИБДД Челябинска.

Сотрудники Госавтоинспекции связались с мамой пострадавшей девочки. Женщина рассказала, что с ее дочерью сейчас все в порядке.

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