«Заметно нервничал»: В Челябинске у подозрительного водителя из Самары нашли запас героина

Фото: ГУ МВД по Челябинской области
В Челябинске случайно обнаружили партию героина. Это сделали сотрудники ГИБДД, когда решили проверить документы у водителя Mazda.
— При общении с полицейскими водитель автомобиля заметно нервничал, — рассказали в региональном ГУ МВД.
У 44-летнего мужчины, жителя Самары не оказалось прав на управление машиной, но автоинспекторы заподозрили, что причина волнения водителя не в этом. Они осмотрели салон иномарки и в сумке самарца обнаружили белый порошок. Часть вещества была завернута в полиэтиленовый пакет, а часть ссыпана в обычный файл для документов.
Эксперты позже определили, что порошок — это 35 граммов героина.
В отношении самарца составили административный протокол за вождение без прав. Вдобавок возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Водителю теперь грозит до 20 лет лишения свободы.
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