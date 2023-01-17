«Заметно нервничал»: В Челябинске у подозрительного водителя из Самары нашли запас героина

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске случайно обнаружили партию героина. Это сделали сотрудники ГИБДД, когда решили проверить документы у водителя Mazda.

— При общении с полицейскими водитель автомобиля заметно нервничал, — рассказали в региональном ГУ МВД.

У 44-летнего мужчины, жителя Самары не оказалось прав на управление машиной, но автоинспекторы заподозрили, что причина волнения водителя не в этом. Они осмотрели салон иномарки и в сумке самарца обнаружили белый порошок. Часть вещества была завернута в полиэтиленовый пакет, а часть ссыпана в обычный файл для документов.

Эксперты позже определили, что порошок — это 35 граммов героина.

В отношении самарца составили административный протокол за вождение без прав. Вдобавок возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Водителю теперь грозит до 20 лет лишения свободы.

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