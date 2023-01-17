«Один градусник на все отделение»: минздрав проверит детскую инфекционку в Магнитогорске

Мамы просят вовремя лечить их детей и не доводить до реанимации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

13 января Анастасия Магафурова вместе с девятимесячной дочерью Софьей попала в больницу. У малышки поднималась высокая температура, поочередно рвало и был понос. Но вместо помощи в 3 детской инфекционной больнице Магнитогорска получила дозу равнодушия.

— Когда я умоляла два дня что-нибудь сделать дежурного врача и медсестер, все просто отмахивались, типа все в порядке. Ночью не достучатся, медперсонал спит. В итоге довели десятимесячного ребенка до полного обезвоживания! Что говорить, градусник один на все отделение! Пожалуйста, спасите наших детей! — написала Настя в социальных сетях.

Недавно Софью перевели в реанимацию. Но пока родители молятся за дочь, продолжают получать такое же лечение и другие дети!

В областном минздраве КП-Челябинск сообщили, что проводится проверка качества и безопасности медицинской помощи, оказанной ребенку.

— В результате проверки будет дана оценка действий медиков на всех этапах работы с пациентом, — сообщили в ведомстве.

А вот слова о плохой оснащенности опровергли:

— Инфекционный стационар полностью оснащен всем необходимым медицинским оборудованием. Оказанием помощи детям в инфекционном стационаре занимается профессиональная команда специалистов, в которой три штатных врача (два анестезиолога-реаниматолога и один врач-инфекционист), шесть врачей-дежурантов (педиатры, пульмонолог, инфекционист), 15 штатных опытных медицинских сестер, — сообщили КП-Челябинск в ведомстве.

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