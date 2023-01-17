Флешмоб снеговиков в челябинском парке Гагарина состоится 21 января

Снеговики здесь бывают не только из снега Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске 21 января состоится масштабный флешмоб снеговиков. Зажигательное шоу начнется в 14:00 возле фонтана и сцены в парке Гагарина. Посмотреть на снеговиков можно бесплатно всем жителям и гостям города.

Флешмоб является кульминацией благотворительной акции «Снеговики-добряки», через которую неравнодушные люди и организации исполнили мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

— На флешмобе собираются вместе все участники акции. Благодаря этому мы видим, как у нас много волшебников, — подчеркнула Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

Зрителей ждут самые разные фигуры. Например, в прошлом году снеговики были не только из снега, но и из стекла, дерева, шин, пенопласта и многих других материалов. После флешмоба неснежных снеговиков установят под окна детских больниц.

В этом году подарки от снеговиков получили 502 ребенка. 60% из благотворителей — обычные неравнодушные южноуральцы, которые просто захотели совершить новогоднее чудо.

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