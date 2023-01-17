Челябинец прописал в своей квартире 15 мигрантов

Мужчина регистрировал мигрантов за деньги Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Челябинские полицейские в доме на улице Либединского выявили квартиру, в которой проживали 15 мигрантов. 51-летний владелец жилья прописал их фиктивно в обмен на деньги. Теперь на мужчину возбудили уголовное дело.

— Все иностранные граждане сняты с миграционного учета. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В прошлом году в Челябинске нашли квартиру, в которой были прописаны 69 мигрантов. Владельцем жилья оказалась ранее судимая 37-летняя женщина.

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