В Челябинской области двух автоинспекторов будут судить за взятки от нарушителей

По данным следствия, обвиняемые получили 50 тысяч рублей взяткой Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Двое сотрудников Госавтоинспекции из Сосновского района предстанут перед судом за получение взяток. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По версии следствия, обвиняемые получили взятки от двух нарушителей на сумму в 50 тысяч рублей. В обмен на деньги их не должны были привлекать к ответственности за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения.

— В отношении обвиняемых по ходатайству следователя СК судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится работа по выявлению аналогичных преступных эпизодов, — рассказал Владимир Шишков.

Преступление выявили оперативники собственной безопасности регионального Главка. В настоящий момент они осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

— Автоинспекторы уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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