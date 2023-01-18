Двое пенсионеров погибли при пожаре в Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Ночью 18 декабря случился пожар в Варненском районе. Погибли два человека.

Загорелся одноэтажный дом на двух хозяев в поселке Новопокровка.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, огонь тушили 24 человека, 7 единиц техники. Первыми к дому прибыли участники добровольческой пожарной команды. К этому времени одна половина дома уже пылала открытым пламенем.

Из второй половины здания самостоятельно успела выбежать семья из 5 человек — двое взрослых и трое детей. Все они не пострадали.

Спасатели во время тушения пожара, обнаружили в доме тела двух погибших — мужчины и женщины.

С огнем удалось справиться. Причину происшествия пока не выяснили. Для этого в поселок выслали специальную лабораторию.

После пожара спасатели обратились к южноуральцам с новой просьбой не оставлять без присмотра топящиеся печи или работающие обогреватели, особенно ночью.

— Установленный в жилье автономный пожарный извещатель позволит обнаружить пожар на ранней стадии, а также сохранить жизнь, здоровье и личное имущество, — добавили в ГУ МЧС.

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