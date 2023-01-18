Уже больше 397 тысяч южноуральцев заболели коронавирусом

Лечиться от Covid-19 продолжают более 500 жителей Челябинской области Фото: Валентина ВАГАНОВА

Количество заболевши Covid-19 в Челябинской области за все время с начала пандемии превысило 397 тыс. человек. По данным регионального минздрава к 18 января, коронавирус диагностировали уже у 397 016 южноуральцев.

За последний день зарегистрировали 54 новых случая коронавируса. Это пока самый большой прирост в количестве заболевших с начала года. Среди новых инфицированных четверо школьников.

Сейчас от Covid-19 лечатся 562 жителя региона. За сутки умерли три пациента.

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