Регоператор планирует взыскать 83 млн рублей за плохой капремонт

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Региональный оператор капитального ремонта Челябинской области рассказал об итогах работ в 2022 году. На комитете по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству регионального Заксобрания генеральный директор регоператора Виктор Тихоненко сообщил, что в 2022 году поданы иски на 83 млн рублей за плохо выполненные работы.

При этом люди стали чаще платить за капремонт. Собираемость взносов увеличилась до 93 процентов.

Рассказал Виктор Тихоненко и про изменения.

— Из региональной программы исключаются не только аварийные дома, но и те, капитальный ремонт которых экономически нецелесообразен, — отметил гендиректор.

В Челябинской области остается большой объем невыполненных работ за прошлые годы. В 2022 году было запланировано сделать 23 тысячи видов работ, однако выполнено только 3,5 тысячи. Производственный план 2022 года исполнен на 84 процента. На капитальный ремонт домов было потрачено 2,5 млрд рублей.

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