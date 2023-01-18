Житель Челябинской области стал миллионером, не угадав ни одного числа в лотерее

Счастливый билет южноуралец приобрел за 300 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Челябинской области выиграл 5,5 млн рублей в лотерее. Согласно правилам, нужно было отметить 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз получает тот, кто угадает все числа или не угадает ни одного. Южноуралец выиграл благодаря второму варианту — ни одно из его 12 чисел не выпало во время розыгрыша.

Точная сумма его выигрыша составляет 5 558 020 рублей. Известно, что победитель еще не забрал свой приз, а билет он купил в мобильном приложении «Столото» за 300 рублей.

Этот розыгрыш лотереи «Все или ничего» проходил 17 января. Несколькими днями ранее, 13 января, был также разыгран другой суперприз в размере 35 798 260 рублей.

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