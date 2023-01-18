В Челябинске преподаватель вуза перевела мошенникам более 2 млн рублей

Женщина перечислила 2,2 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске преподаватель Южно-Уральского технологического университета перечислила мошенникам 2,2 млн рублей. Звонивший представился сотрудником силовой структуры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Лжесотрудник правоохранительных органов рассказал 45-летней женщине, что она выдала доверенность неизвестному лицу на распоряжение ее банковскими счетами. И, по его словам, следователями уже возбуждено уголовное дело. Затем с женщиной начали разговаривать по телефону лжесотрудники банка. Они сообщили, что нужно защитить ее деньги и перевести их на безопасные счета. Преподаватель поверила и последовала всем инструкциям мошенников.

— Потерпевшая сняла личные накопления в сумме 1,7 млн рублей, а также оформила потребительский кредит на сумму 500 000 рублей, после чего перевела 2,2 млн на указанные мошенниками номера, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Женщина знала о схемах телефонного мошенничества, но на уловку все равно попалась. Она написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сейчас ведется поиск аферистов.

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